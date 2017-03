Grandmaster Bhutan Ingin Berbagi Ilmu di Indonesia, Pontianak Jadi Tempat Pertama yang Dikunjunginya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Grandmaster Marshal Art Bhutan, Yuree Vajramunee melakukan kunjungan ke Indonesia, tempat pertama kali ia kunjungi ialah Kota Pontianak untuk memperkenalkan Marshal Art Bhutan di pertama kali di Indonesia.

"Saya ingin membagi ilmu kepada masyarakat Indonesia. Memilih Pontianak karena menurut saya di sini sangat spesial. Ini untuk menyambung sejarah lama kisah kepahlawan di sini," katanya kepada Tribun Pontianak, Rabu (29/3/2017) pagi.

Indonesia kini menjadi satu di antara deretan 50 negara yang telah ia kunjungi.

Baca: Geng Sosialita Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar Jadi Viral, Cantik-cantik!

Berbeda dengan negara lain, menurutnya peluang emas untuk memperkenalkan Marshal Art di Indonesia. Namun saat ini sedang dicari waktu dan lokasi yang tepat.

"Untuk training dan workshop, kita sedang mencari lokasinya, rencananya bulan depan. Karena ini program dari International Buttan Federation (IBUF). Kalau Training biasanya untuk VVIP Bodyguard bayarnya 20 Ribu US Dollar," terangnya.

Ia juga merupakan pemecah rekor dunia versi Believe It Or Not dalam melakukan satu kali tendangan yang mematahkan tiga stik Baseball Bad sekaligus.

Untuk itu, ia dinobatkan sebagai pemilik tendangan terkuat di dunia dan sudah diuji riset oleh WNI University Fisic Dapartement.