1 April TNI AL Buka Pendaftaran Calon Taruna dan Bintara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Mar) M. Hari menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut secara resmi telah membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk dididik menjadi Calon Taruna (Kadet) AAL dan Bintara Prajurit Karir (PK) TNI AL tahun 2017

"Untuk wilayah Kalimantan Barat, Pendaftaran bisa langsung mendatangi di Markas komando (Mako) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII Jalan Kom. Yos Sudarso No. 1 Kota Pontianak," ujar Danlantamal XII Pontianak pada Rabu (29/3/2017).

Danlantamal XII Pontianak Brigjen TNI (Mar) M. Hari menegaskan selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, seleksi tingkat daerah dilaksanakan ditempat seleksi yang ditentukan dan seleksi tingkat pusat di Lembaga Penerimaan Tenaga TNI Angkatan Laut (Lapetal) Malang

"Dan bagi yang lulus seleksi tingkat daerah akan dikirim ke Lapetal Malang untuk mengikuti seleksi tingkat pusat dengan biaya Negara. Dan calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi tingkat pusat akan dikembalikan ke daerah asal pendaftaran dengan biaya Negara serta calon hanya dibenarkan mendaftar disatu tempat pendaftaran," tegasnya.

Baca: Pendaftaran Lelang Jabatan di Kapuas Hulu Sudah Dibuka

Kemudian Kadispen Lantamal XII Pontianak Mayor Laut (KH) Sitho P Yudhoajie, S.Kom ‎menambahkan pendaftaran calon menjadi Taruna (Kadet) AAL dan Bintara PK TNI AL tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 27 April 2017 dan dapat juga diakses melalui media online di website www.rekrutmen-tni.mil.id dan mengisi formulir pendaftaran serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mako Lantamal XII Pontianak dengan nomor 0561.77660 serta websitewww.Lantamal12koarmabar.tnial.mil.id.

Dan untuk daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran dan dokumen asli antara lain, Akta Kelahiran, KTP Calon, KTP Orang tua/wali, Kartu Keluarga (KK), BPJS, Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD, SLTP, SLTA sederajat, bagi siswa kelas 3 harap memphotocopy nilai raport dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dokumen di fotocopy 1 (satu) lembar, pas photo hitam putih tebaru ukuran 4X6 cm dua lembar dan ukuran 3X4 cm satu lembar serta stop map warna kuning untuk calon taruna (Kadet) AAL.

Lanjutnya, Adapun calon peserta pendaftaran menjadi Calon Taruna (Kadet) AAL dan Bintara PK TNI AL tahun 2017 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dapat berkunjung ke Markas Komando (Mako) Lantamal XII Jalan Komodor Yos Sudarso No.1 Pontianak. dengan nomor telepon 0561.770660.(hdi)

Persyaratan umum yang harus dilakukan peserta pendaftaran Calon Taruna (Kadet) AAL sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia, pria beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

2. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Setempat).

3. Pria mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dengan berat badan seimbang.

4. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun dan sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama ( Dikma ) 1 Agustus 2017.

5. Berijazah SMA/MA program IPA.dengan ketentuan nilai UAN sbb:

a. Lulusan SMA/MA tahun 2013 adalah nilai akhir rata-rata IPA minimal 6,87

b. Lulusan SMA/MA tahun 2014 adalah nilai akhir rata-rata IPA minimal 6,25

c. Lulusan SMA/MA tahun 2015 adalah nilai rata-rata IPA minimal 60,00 (tidak ada nilai MP dibawah 40,00 didalam kolom nilai UN)

d. Lulusan SMA/MA tahun 2016 adalah nilai UN rata-rata IPA minimal 55,00 dan tidak ada nilai MP dibawah 50,00 didalam kolom nilai UN

e. Lulusan SMA/MA tahun 2017 akan ditentukan kemudian

f. Untuk kelas 12 dengan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 tidak kurang dari 6,50 dan sudah terdaftar sebagai peserta UN.

6. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Pendidikan Pertama (Dikma).

7. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan diseluruh wilayah NKRI

8. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Letnan Dua.

B. PERSYARATAN LAIN

1. Bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun PNS.

2. Tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat, tidak buta warna dan tidak berkacamata/memaki softlens.

Selanjutnya persyaratan umum yang harus dilakukan peserta pendaftaran Calon Bintara PK TNI AL tahun 2017, sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia, pria beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

2. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Setempat).

3. Pria dan wanita berijazah minimal SMA/MA/SMK jurusan pelayaran, mesin, bangunan, elektronika, akuntansi, pariwisata, kesehatan, seni, dengan nilai akhir rata-rata 6,00.

4. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama Dikma sampai dengan dua tahun bagi Bintara pria dan selama tiga tahun setelah selesai kejuruan bagi Bintara wanita.

5. Tinggi badan sekurang – kurangnya 163 cm untuk calon bintara pria sedangkan untuk calon bintara wanita 158 cm dengan berat badan seimbang.

6. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun dan sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan pertama ( Dikma ), 31 Juli 2017.

7. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama sepuluh tahun terhitung setelah dilantik menjadi Sersan Dua.

8. Bukan Prajurit TNI, anggota Polri maupun PNS.

9. Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato/bekas tato dan bertindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat, tidak buta warna dan tidak berkacamata/memakai soft lens.

10. Calon Bintara wanita berpenampilan menarik.

C. Tempat pendaftaran dan seleksi penerimaan calon Taruna AAL dan Bintara PK TNI AL: MAKO LANTAMAL XII PONTIANAK Jl. Kom Yos Sudarso No. 1 Pontianak Telp. 0561-770660.

D. Lain-lain:

Jika ada lampiran sertifikat/piagam prestasi yang dimiliki

Sumber : Dispen Lantamal XII Pontianak