Putri Titian Ngamuk di Instagram, Sebab Nama Anak Pertamanya Dicibir Netter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sabtu lalu (25/3/2017), Putri Titian dan Junior Liem telah resmi menjadi orang tua.

Putri Titian melahirkan anak pertamanya dari pernikahan bersama Junior Liem di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Setelah sempat membuat publik bertanya-tanya siapakah nama anak pertama Tian dan Junior, pasangan artis ini sepakat memberi nama anak mereka Theodore Lori Liem.

Melalui Instagram, Tian membagikan foto anak pertamanya.

instagram.com/putrititian

"You are more than we ever expected and better than we ever imagined. Theodore Iori Liem Born march 25th, 2017 At 11.43 am 3,095 kg,48cm," tulis Putri Titian di keterangan fotonya.

Saat diwawancara media, baik Tian maupun Junior mengaku tak memiliki makna khusus untuk nama putra pertamanya itu.

"Aku suka suku nama ini nih, dia juga suka nama ini tapi nggak tahu artinya tapi suka. Akhirnya disatuin akhirnya jadilah Theodore Iori Liem.(Nama) Liem dari marga papa Yun (Junior)," kata Putri Titian saat jumpa pers kelahiran anaknya di RS Ibu dan Anak Asih, Panglima Polim, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

