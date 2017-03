Naskah UN akan Tiba Besok di Ketapang, Disdik: Awasi Pengamanan Naskah UN

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Naskah ujian nasional (UN) untuk Ketapang dikirim dari Provinsi Kalimantan Barat Senin (27/3) sore. Serta diperkirakan akan tiba di Ketapang, Selasa (28/3/2017) pagi.

Ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang, Ucup Supriatna.

“Dikirim tadi pukul 14.00 WIB dan diperkirakan tiba di Ketapang besok, Selasa, (28/3) pukul 07.00. Kemudian nanti ada serah terima dari Provinsi ke Disdik Ketapang,” kata Ucup kepada awak media di Ketapang, Senin (27/3).

Pada penyerahan itu juga akan disaksikan Ketua Sub Rayon sekolah menegah atas (SMA) dan sekolah menegah kejuruan (SMK).

“Jadi setelah diberita acarakan dengan Disdik baru diberita acarakan kepada Sub Ranyon itu,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan jika sebelumnya naskah UN disimpan di gudang Disdik Ketapang. Tapi kali ini naskah UN tersebut akan disimpan di Posko Sub Rayon. Khususnya di Sub Rayan SMA di SMAN 3 Ketapang dan Sub Rayon SMK di SMKN 2 Ketapang.

“Memang tempat penyimpanannya berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tapi kita tetap akan melakukan pengawasan terhadap naskah UN yang disimpan di Sub Rayon tersebut,” ucapnya.

Pihaknya juga akan meminta bantuan pengamanan naskah UN itu kepada pihak keamanan. Khususnya Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ketapang.

“Biasanya petugas jaganya pakai sip karena dijaga 24 jam,” tuturnya.

Terhadap pelajar yang akan mengikuti ujian ia mengimbau agar meningkatkan belajarnya. Serta menjaga kesehatan agar bisa mengikuti dan mengisi soal ujian lebih maksimal. Kepada orangtua peserta UN juga dimintanya lebih mengawasi anak-anaknya.

“Kemudian jangan pernah percaya terhadap hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Misalnya terhadap isu beredarnya soal UN sehingga tak mau belajar lagi. Kita tegaskan jika ada oknum menawarkan soal UN tentu itu tidak benar,” ujarnya.