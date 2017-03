Earth Hour Menyadarkan Kita Betapa Pentingnya Menjaga Bumi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Upaya menghadapi perubahan iklim yang semakin cepat terus dilakukan. Satu di antaranya dengan cara penghematan energi yang digagas WWF, Earth Hour.

Dengan mematikan lampu selama satu jam di setiap Sabtu terakhir Maret, aksi ini sudah diikuti hampir seluruh dunia.

Di Kota Singkawang misalnya. Siswi SMAN 1 Singkawang, Sheibyna Kinka, ikut ambil bagian dalam aksi yang digelar di depan Vihara pusat kota itu.

"Menurut aku pribadi aksi earth hour seru, dan bisa nambah pengetahuan sekaligus pengalaman. Dulu aku pikir EH itu biasa aja, ternyata dari EH itu sendiri bisa menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga bumi ini," katanya.

Aksi lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim global, Kinka mengatakan, kita bisa menjaga lingkungan supaya kita hidup dilingkungan yang terjaga (bebas sampah, ramah lingkungan).

"Berolahraga seperti bersepeda, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi polusi, me recycle barang yang masih bisa dipakai atau me reuse suatu barang menjadi barang yang lain contohnya kemaren kami me reuse baju kaos yang tidak dipakai lagi menjadi totebag," katanya.