PLN Kalbar Dukung dan Berpartisipasi Kegiatan Kampanye Global Earth Hour 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PLN Wilayah Kalbar beserta Unit- unitnya mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan kampanye global Earth Hour 2017 yang diselenggarakan Earth Hour Pontianak di Taman Alun Kapuas, Pontianak (25/3/2017).

Kegiatan ini dinilai positif dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap energi di bumi.

Menurut Deputy Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Kalbar, M Doing, melalui kampanye ini, masyarakat kota Pontianak diajak untuk peduli terhadap lingkungan dengan mematikan listrik (Switch Off) pada pukul 20.30 - 21.30 WIB sebagai upaya penurunan emisi karbon dioksida yang memicu pemanasan global.

"Kami mengapresiasi baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Earth Hour Pontianak. Seluruh Unit di lingkungan kerja PLN Wilayah Kalbar turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain mengkampanyekan gerakan padam listrik selama enam puluh menit, kami juga turut berpartisispasi mengedukasi masyarakat dengan pemutaran video hemat listrik diacara tersebut", ungkap Doing.

Di tahun ke-6 terselenggaranya kampanye Earth Hour Pontianak ini, selebrasi Switch Off pada pukul 20.30 ditandai dengan permainan perkusi dan pelepasan Bike for Earth. Selama satu jam, peserta kampanye menikmati penampilan akustik, teatrikal dan stand up comedy.

Lebih lanjut Doing menjelaskan, kegiatan Earth Hour menjadi pemicu bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan melalui perilaku bijak listrik.

"Gaya hidup bijak listrik harus dibudayakan, tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan Earth Hour saja namun harus menjadi budaya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari," imbuh Doing.

Dalam kegiatan Earth Hour kali ini tercatat beban puncak di Sistem Kelistrikan Khatulistiwa pada 25 Maret 2017 pukul 20.00 mencapai 272,3 MW. Saat Earth Hour, beban turun hingga 265,7 MW pada pukul 21.00 atau turun sekitar 6,6 MW.