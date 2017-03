Ini Koleksi Paling Diburu di This Is April

Wakil Supervisor Outlet This Is April Ayani Megamal Pontianak, Yunita Revianti (17), berpose beberapa koleksi terlaris paling diburu konsumen di outlet itu, Minggu3/2017). TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Desain yang selalu ikuti tren populer saat ini, jadi satu keunggulan yang dimiliki koleksi-koleksi This Is April. Karenanya, semua koleksi pakaian This Is April selalu update.

"Apa model yang saat ini sedang tren, selalu ada di tempat kami," ujar Supervisor This Is April Ayani Megamal Pontianak, Nurul Wahdaniah (23), saat dijumpai, Minggu (27/03/2017).

Baca: This Is April, Tempat Belanjanya Wanita Penggemar Gaya Kasual

Dari sekian banyak koleksi yang ditawarkan pihaknya, ada beberapa yang sejauh ini benar-benar sukses rebut hati konsumen. Sehingga koleksinyapun relatif laris diburu pelanggan.

Satu di antaranya yakni celana kulot 7/8.

Celana satu ini, katanya, memang tengah naik daun di kalangan para ladies (wanita muda), termasuk pula di kalangan wanita dewasa.

Pihaknyapun katanya sediakan banyak pilihan celana kulot 7/8.

"Modelnya banyak. Baik dari segi variasi desain sampai variasi warna," katanya melanjutkan.

Pilihan bahan juga banyak. Seperti bahan Syffon, dan lain-lainnya.

Sedangkan untuk pakaian atasan, dress, katanya jadi yang paling digemari konsumen.

"Dress kami modelnya simpel. Jadi termasuk yang juga sangat digemari saat ini," ungkapnya.

Terlebih, harga yang ditawarkan, menurutnya, juga relatif terjangkau.

Celana kulot 7/8 misalnya, hanya dibanderol sekitar Rp 199 ribuan sampai Rp 209 ribuan per helainnya.

"Kalau dress, dia harganya mulai Rp 199 ribuan sampai Rp 229 ribuan. Pilihan modelnya juga banyak," pungkasnya.