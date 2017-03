Belanja Non Tunai di This Is April Bisa Lebih Hemat

Wakil Supervisor Outlet This Is April Ayani Megamal Pontianak, Yunita Revianti (17), berpose perlihatkan promo yang sedang berlangsung di outlet itu, Minggu3/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mau belanja pakaian kasual lebih hemat?

Belanja dengan mekanisme non tunai di outlet This Is April Ayani Megamal Pontianak mungkin bisa jadi solusinya.

Konsumen pemegang kartu kredit, berkesempatan dapatkan potongan khusus saat berbelanja di outlet This Is April Ayani Megamal Pontianak. Sehingga belanjapun bisa lebih hemat dan menyenangkan.

Pasalnya, outlet satu ini, kini tengah gelar promo khusus bagi konsumen yang berbelanja dengan mekanisme non tunai saat bertransaksi.

"Kalau belanjanya pakai kartu kredit BCA, bisa diskon 10 persen," ujar Wakil Supervisor Outlet This Is April Ayani Megamal Pontianak, Yunita Revianti (17), Nunggu (27/03/2017).

Menariknya lagi, katanya, promo satu ini berlaku untuk pembelian semua jenis pakaian yang ada di tempat itu.

"All item. Jadi konsumen bisa bebas pilih sesuai dengan seleranya," katanya melanjutkan.

Hanya saja, promo ini hanya sisakan beberapa hari ke depan. Sebab, promo ini tak lain adalah promo yang disediakan khusus di sepanjang Maretd2017 ini.

"Tiap bulan biasanya selalu ada promo. Cara untuk April nanti, sampai saat ini kami juga belum tahu sebab juga masih menunggu dari pusat. Konsumen yang mau lebih jelas, bisa langsung ke toko kami," pungkasnya.