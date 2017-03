Gedung Sun Moon Penuh dengan Tamu Undangan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Syukuran Rakyat yang digelar oleh pasangan Tjhai Chui Mie - Irwan sebagai walikota dan wakil walikota terpilih berlangsung meriah. Tampak tamu undangan memenuhi gedung Sun Moon sebagai tempat dilaksanakannya acara, Sabtu (25/3/2017).

Bahkan sebagian warga juga tampak di luar gedung. Tamu undangan yang hadir dari berbagai element ini bersatu dalam kemeriahan pesta rakyat di dalam gedung tersebut.

Tak hanya dari kota Singkawang, tamu undangan ini juga berasal dari luar kota Singkawang di Kalbar.

