Kopertis wilayah XI Kemenristekdikti Gelar Sosialisasi Penerapan Student Centered Learning

Usman

Dosen STIK Muhammadiyah Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kopertis wilayah XI kemenristekdikti menggelar Sosialisasi Penerapan Student Centered Learning pada Perguruan Tinggi di Banjarmasin (24/3/2017). Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah bahwa persamaan persepsi tentang SCL (Student Centered Learning) khususnya di Kopertis Wilayah XI kalimantan.

Selain itu agar setelah kegiatan ini, SCL dapat diterapkan di masing-masing institusi pendidikan dan diharapkan lulusan Perguruan Tinggi dapat di serap oleh User (Pengguna Lulusan) sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Alasan dilaksanakan kegiatan ini adalah pertama Undang undang no 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, kedua undang undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah no 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, serta Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentabg standar nasional pendidikan tinggi.

SCL sendiri adalah Student Centered Learning yaitu pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa atau peserta didik. Dalam pengembangan teknologi pembelajaran perlu mengacu kepada amanah SN dikti ini.

Pendidikan vokasi dan profesi memiliki peran strategis dan menjadi leading sektor untuk penanganan pembelajaran mahasisswa yang notabene adalah usia angkatan kerja dan mendidik mereka menjadi tenaga tenaga terampil, profesional dan memiliki daya kompetitif tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi vokasi dan untuk maksud tersebut di atas adalah melalui pengembangan teknologi pembelajaran merupakan integral dalam upaya ini dan menjadi keniscayaan.

Jumlah peserta 120 dosen dari seluruh instansi di wilayah kalimantan. Acara di buka secara langsung oleh prof Ir. H. Idiannor Mahyudin selaku ketua kopertis wilayah XI kemenristekdikti.

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk model pembelajaran SCL di instansi Pendidikan Tinggi, sehingga nantinya akan diterapkan dan lulusan dapat di gunakan oleh stakeholder serta antara lulusan perguruan tinggi akan selaras dengan keinginan user.