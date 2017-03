Dapatkan Harga Murah You C1000 Pada Even Jalan Sehat

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jalan Sehat 2016, Tribun Pontianak kembali menggelar Jalan Sehat 2017 bersama Luwak White Koffie di Halaman Depan Stadion Sultan Syarif Abdurahman, pada Minggu, (26/3/2017) mendatang.

Dukungan sponsor terus mengalir tak terkecuali dari Area Business Development Manager Kalbar PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical, Werry Pronoto.

"Harapannya semoga acara jalan sehat ini ramai diikuti masyarakat luas dan sukses. Kita juga berharap terhadap produk You C1000 semoga lewat event jalan sehat ini masyarakat semakin mengenal dan mengetahui akan manfaat dari produk You C1000 yaitu sebagai minuman kesehatan dengan kandungan vitamin C 1000mg," ujar Werry pada Jumat (24/3/2017).

Werry mengatakan selama event jalan sehat pihaknya akan menjual produk You C1000 dengan harga murah dan akan ada gimmicknya. "Kita jual harga modal jadi pasti lebih murah dibanding dengan harga yang dijual sama toko. Gimmicknya ada mug, tumbler, dan tas. Untuk You C Water akan kita jual perbotol Rp 6 ribu, kalau harga ditoko diatas Rp 7 ribu. Untuk pembelian beberapa botol akan kita kasih gimmick," ujarnya.