Sutarmidji Jalankan Roda Pemerintahan di Pontianak via Teleconference dari Jakarta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji melakukan teleconference langsung dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Pontianak.

Kendati ia masih berada di Jakarta karena menghadiri agenda seminar Internasional Innovation in Public Services Through Open Data: Learning from Indonesian Cross Sectoral Champions di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) RI. Wali Kota Pontianak dua periode ini tetap berkomunikasi dengan para kepala OPD untuk berkoordinasi menjalankan roda pemerintahan.

Ia mengumpulkan para kepala OPD diruangan Pontiv Center untuk berkomunikasi langsung dengan ia yang sedang berada di Jakarta.

"Segera mengintegrasikan semua data di OPD ke Pontive Center, agar bisa diakses siapapun dan kapanpun. Hal ini tindak lanjut dari seminar internasional tentang open data," ucapnya kepada Tribun Pontianak saat dihubungi, Kamis (23/3/2017).

Dijelaskan bahwa data sangat dibutuhkan bagi orang yang ingin investasi maupun yg akan berkunjung ke Pontianak.

Open data merupakan suatu variable dala tata kelola pemerintahan diera modern saat ini.

"Indonesia berada diurutan ke 40 dari seratusan negara yg tergabung dalam forum ini. Di Indonesia nantinya ada tujuh kementerian atau lembaga yang akan menangani tentang open data ini," jelasnya.

Sehari sebelumnya Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menjadi satu diantara narasumber dalam Seminar Internasional Innovation in Public Services Through Open Data: Learning from Indonesian Cross Sectoral Champions.