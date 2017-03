Kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi, Ini Kelebihannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Banyak di antara Anda yang setuju kalau kuliah di Ilmu Komunikasi menyenangkan.

Selain memang lebih sering kuliah di luar ruangan, kelas Ilmu Komunikasi juga lebih banyak memberikan soft skill kepada mahasiswanya.

Nah, ini kelebihan mahasiswa ilmu Komunikasi, menurut Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Solo, Prahastiwi Utari, saat memberikan kuliah umum bertema Perkembangan Ilmu Komunikasi di hadapan dosen dan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untan, di Pontianak, Kamis (23/3/2017).

Ekstropert

Yang pertama, mahasiswa ilmu komunikasi, cenderung ekstropert. Kenapa demikian? Karena tuntutan dunia kerja, dan dari pola pengajaran yang dilakukan oleh kampus, selalu menuntut mahasiswa ilmu komunikasi ekstropert. Mereka terbiasa menyampaikan gagasan, mengungkapkan ide, dan berdiskusi. Hingga pada akhirnya, mereka harus mempresentasikan ide tersebut.

Out Of The Box

Mahasiswa dan lulusan ilmu komunikasi, kerap memiliki pemikiran atau ide gila, yang tidak biasa. Kemampuan berpikir secara out of the box ini memang sudah dibiasakan dalam perkuliahan. Gagasan-gagasan cemerlang ini lah menjadi satu di antara kelebihan mahasiswa ilmu komunikasi. Karena itu pula, anak ilmu komunikasi terkenal kreatif.

Team Work

"Tidak mungkin sebuah produk komunikasi dibuat oleh satu orang. Selalu ada tim. Bahkan ide yang dihasilkan oleh orang yang genius dan egois sekalipun, membutuhkan dukungan dari sebuah tim untuk mewujudkannya," kata Tiwi.

Ya, sejak di awal masuk perkuliahan, mahasiswa ilmu komunikasi memang sudah terbiasa bekerja di dalam tim, atau kelompok. Ada saatnya menjadi leader, dan ada saatnya menjadi follower.

Itulah kenapa mahasiswa ilmu komunikasi terlihat menyenangkan, dan lulusannya selalu diincar oleh perusahaan ternama.