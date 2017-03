Kapolsek Beberkan Kronologis Pemukulan Orang Tak Dikenal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi



TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA – Kapolsek Pulau Maya Ipda Saragih menceritakan kronologis awal hingga terjadinya pemukulan oleh orang yang tidak di kenal kepada wartawan.

Menurut Kapolsek Pulau Maya, kejadian pemukulan ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2017, saat itu korban AL (34) dan AM (32) sedang berada di ladang untuk memanen padi di ladangnya.



Ia turun dari rumah Pukul 06.00 WIB, pada pukul 08.00 WIB korban mendengar suara dari belakang, saat korban AL (34) menoleh ke belakang, korban AL langsung di pukul tersangka di bangian kepala dengan sepotong kayu, dan AL menjerit meminta tolong. AM yang berada tidak jauh dari AL mencoba membantu AL namun AL juga terkena pukulan kayu oleh pelaku di bagian tangan.



“Tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 6 korban bersama saudaranya AM berangkat ke Ladang, untuk memanen padi milik saudarinya, tempatnya di Dusun Medan Bakti, Kecamatan Pulau Maya, terus sampai di ladang aktivitas memanen padi seperti biasa, kemudian kurang lebih jam 8 mereka aktivitas memanen padi itu tiba-tiba ada suara kresek-kresek melihat kebelakang langsung di pukul. Dia menjerit tolong, jadi jarak dia (korban) dengan kawannya ini kurang lebih 2 meter, kawannya mau nolong, dia juga kena pukul kena bagian tangan, habis itu (pelaku) langsug lari, ia memukul menggunakan Kayu, pelaku memakai slayer,”terang Kapolsek Pulau Maya Ipda Saragih, Kamis (23/3/2017).