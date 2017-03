Sutarmidji Jadi Pembicara Seminar Internasional "Innovation in Public Services through Open Data"

Citizen Reporter

Jimmy Ibrahim,Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menjadi satu diantara narasumber dalam Seminar Internasional Innovation in Public Services Through Open Data: Learning from Indonesian Cross Sectoral Champions di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) RI di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Seminar yang digelar Kementerian PAN-RB juga dihadiri World Wide Web Fundation, Ford Foundation dari Amerika serta narasumber dan para undangan dari berbagai lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam pemaparan bertemakan Keterbukaan Anggaran dalam rangka Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik, Sutarmidji menjelaskan, Kota Pontianak sudah sejak lama menerapkan open data sejak 2013.

Menurutnya, masyarakat Kota Pontianak memiliki rasa kepercayaan yang cukup tinggi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Dengan keterbukaan informasi dan transparansi tersebut, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai contoh, lanjutnya, pembebasan lahan milik masyarakat untuk pelebaran jalan hampir tidak ada ganti rugi yang dikeluarkan Pemkot Pontianak.

Hal ini sebagai partisipasi masyarakat karena tingkat kepercayaan kepada pemerintah sudah semakin tinggi.

Bahkan, komitmen Pemkot Pontianak dalam transparansi diwujudkan melalui bedah APBD yang sudah digelar beberapa tahun lalu hingga kini.