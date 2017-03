Ketika Ani Yudhoyono Jelaskan Panjang Lebar Soal Mobil Kepresidenan di Komentar Instagram

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Ani Yudhoyono membalas komentar netizen yang menanyakan perihal mobil kepresidenan yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Melalui akun instagram pribadinya @Ani Yudhoyono dirinya membalas komentar pedas netizen tersebut.

Sebenarnya Istri Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengunggah sebuah foto menantunya, Annisa Pohan.

Ani Yudhoyono menuliskan " Annisa sebagai pembicara dalam acara DPR RI International Women's Day Lunch, membawakan tema Empowering Women for the Better Future of Indonesia, 20 Maret 2017."

Kemudian foto tersebut dikomentari netizen dengan akun @lidya_rachman dan @roomyofa

Mereka menanyakan terkait mobil yang 'dipinjam' SBY.

@lidya_rachman :"Saya bca itu dr fb buu . . smoga ini hnya fitnah"

@roomytofa menuliskan "Mobil yang bpak pinjem segera balikin y bu .."

komentar tersebut langsung ditanggapi Ani Yudhoyono

Karena gerah dengan komentar netizen tersebut, Ani Yudhoyono langsung membalas dengan panjang dan tegas.

aniyudhoyono menuliskan @roomyofa @lidya_rachman 1. Pak SBY tidak meminjam mobil itu, melainkan menurut UU no 7/78 pasal 8, mantan Presiden disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya. 2. Mobil yg usianya 10 tahun itu jarang kami gunakan, dan beberapa minggu yang lalu kami putuskan untuk diserahkan ke negara. Sebelum berita ini heboh, sebetulnya proses penyerahan sudah berlangsung. 3. Semoga masyarakat tidak salah paham. 4. Demikian penjelasan kami.