Sport Tourism Jadi Potensi Wisata Baru

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal mengatakan even Internasional Bike Camping merupakan kegiatan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Dimana saat ini diakui Yuliardi terjadi penurunan okupansi hotel lantaran menurunnya kunjungan wisata.

"Padahal kita dengan 4000 an kamar yang ada siap menampung. Makanya kegiatan ini diharapkan menambah kalender even sehingga tahun depan bisa lebih meriah dan digelar rutin. Olahraga wisata ini tepat karena kita bisa melibatkan banyak komunitas di Indonesia bahkan dunia dengan hobi yang sama," ujar Yuliardi pada Selasa (21/3/2017).

Yuliardi mengatakan, pihak panitia dalam even ini menargetkan sekitar 300-an peserta dengan keseluruhan peserta sebanyak 400 peserta bersama panitia.

Pada Garuda Travel Fair 2017 di Jakarta kata Yuliardi, antusiasme cukup tinggi. Bahkan sudah ada puluhan peserta yang berasal dari nusantara dan mancanegara.

Yuliardi mengatakan keinginannya membuat even Internasional Bike Camping 2017 dengan beberapa stakeholder bertujuan menambah kalender even. Ia terinspirasi dari even bersepeda di Bromo, Jawa Timur yang sudah sukses.

“Kita ingin membuat kegiatan yang full, bahkan di daerah lain ada yang dalam sebulan ada beberapa even. Kita terinspirasi dan ingin kalender even kita di Kalbar juga banyak. Pesertanya sudah ada dari Hongkong, termasuk juga dari Jakarta, Solo, Berau, dan lain-lain,” ujarnya.