Semarakkan Anniversary ke-15, SP Production Management Gelar Banyak Perlombaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam rangka anniversary ke-15, SP Production Management gelar berbagai perlombaan di Hotel Transera Pontianak, Minggu (19/3/2017).

Adapun perlombaan yang dilombakan di antaranya lomba mewarnai, fashion show, dan dance.

Dan acara ini dimeriahkan dengan Pemilihan Putra Putri Anniversary SP Production.

Sebanyak 100 peserta antusias mengikuti perlombaan yang dilombakan.

"Saya ucapkan terimakasih atas dukungan para sponsorship Pondok Ale-ale, Ayam Pak Usu dan Es Krim, X9 Butik, PHRI Kalbar, Morinaga, Mega Mal Pontianak, Sophie Paris, SK7, Fun Station, Silky Girl n Herboris, Inez Cosmetics, Xendys Kopitiam, Transera dan Tribun Pontianak. Serta abang Adek 2017, Gege Memei dan Lanceng Praben 2017. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu, kami ucapkan terimakasih untuk dukungannya hingga acara ini terselenggara dengan baik, " ucap Suryadi, Ketua Panitia Anniversary SP Production.

Diharapkannya, lewat perlombaan yang digelar, SP Production Management dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Pemenang lomba mewarnai kategori SD kelas 1-2

Juara 1. Angeline keisya

Juara 2. Cristian lionel

Juara 3. Sophie felicia

Harapan 1 talita

Harapan 2 ratu sabrina larasati

Harapan 3 alia meifiona

Berbakat 1 sheeva filzah izzati

Berbakat 2 fina

Berbakat 3 joey jason lee

Pemenang Lomba Mewarnai Kategori SD Kelas 3-4

Juara 1. Viona

Juara 2. Lila sherina demanik

Juara 3. Dafa yainahu

Harapan 1 derrick r.g

Harapan 2 evelyn vincentia

Harapan 3 lexlando maretto awenna

Pemenang Lomba Fashion Show Kategori TK

Juara 1. Apiqa queenza xaviera

Juara 2. Ghaitsa kurnia

Juara 3. Raffa

Harapan 1 aurelia ferens

Harapan 2 sasha

Harapan 3 farra

Best costume : angel muliawen

Best catwalk : veda

Best make up : assifa

Favourite : khanza

Berbakat 1 : vanny a

Berbakat 2 : cheryl

Berbakat 3 : hikari

Pemenang Modern Dance Anak:

Juara 1.Kids Crew

Juara 2. She Little Dancer

Juara 3. Sunshine Dancer

Harapan 1 Tik Tok

Harapan 2 Joy Kids Dancer

Harapan 3 Angel Dancer

Pemenang Putra Putri Anniversary SP Production:

Bryan Schaesh dan Fitri Khairunnisa