Gaet Wisatawan Mancanegara Melalui Even Internasional Bike Camping 2017

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, West Borneo Tourism Forum akan menggelar Internasional Bike Camping 2017 pada 28-29 April mendatang.

Kegiatan ini sponsori oleh Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, WWF tuh world wide fund for nature atau (WWF), asosiasi general manager hotel (IHGMA), Garuda Indonesia dan sejumlah pihak lainnya.

Ajang bersepeda yang melintasi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang ini akan diikuti oleh peserta dari mancanegara dan nusantara, serta lokal.

Sekretaris Panitia Bike Camping, Roni Wang yang merupakan perwakilan dari WWF mengatakan latar belakang kegiatan ini lantaran gejala global warming, ditambah beberapa hal seperti hilangnya tutupan hutan, tingkat konsumsi manusia terhadap pemanfaatan energi dan pengelolaan sampah yang tidak bijak.

"Bersepeda menjadi salah satu alternatif. Mengingat peminatnya banyak dan dari kalangan apapun. Tujuan kita dengan even ini menjadi even tambahan bagi pariwisata agar lebih bervariasi, sehingga angka kunjungan wisata meningkat. Even ini juga berusaha memperkenalkan wisata Kalbar, terutama di pesisir pantai utara kepada para peserta yang berasal dari luar negeri dan nusantara," ujar Roni pada Selasa (21/3/2017).

Penyebab pemanasan global kata Roni dari aspek hilangnya tutupan hutan sudah banyak dilakukan seperti penanaman pohon dan konservasi hutan. Sementara ia mengaku penyebab pemanasan global yang diakibatkan oleh pemanfaatan energi yang tidak bijak belum banyak dilakukan, terutama oleh masyarakat perkotaan.

Saat ini ia mengaku terjadi fenomena tumbuhnya komunitas sepeda di berbagai kota, termasuk komunitas sepeda di Kota Pontianak.

"Forum pesepeda memaknai bahwa bersepeda tidak hanya menjadi alat transportasi darat yang mendukung pelestarian lingkungan serta mengurangi emisi karbon di bumi saja. Namun, merupakan wadah bersosialisasi warga kota sekaligus olah raga dan menjalankan hobinya," ujar Roni.

Ia mengatakan objek wisata yang akan dikunjungi adalah Taman Alun Kapuas, Tugu Khatulistiwa, Keraton Amantubillah, Mempawah Mangrove Park, Klenteng Ceng Ho (Samp Po Kong) dan Pantai Ancol. Sementara itu Pantai dan wahana permainan Mimi Land akan menjadi tempat terakhir acara.

"Jadi nanti peserta akan bermalam dan menikmati berbagai acara di sana. Tidak hanya itu, para peserta juga akan melakukan penanaman mangrove," tuturnya.