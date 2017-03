Mensos Khofifah Perkenalkan Kartu Kombo dan E-Warung di Kantor Tribun Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA -Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa beserta rombongan berkunjung ke Tribun Pontianak, Sabtu (18/3/2017). Dalam kunjungan ini Khofifah memperkenalkan Kartu Kombo yang berupa PKH non tunai dan paket bantuan sosial yang diantaranya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT) dan E-Warung.

Menurutnya, PKH Non Tunai merupakan pemanfaatan teknologi perbankan yang bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) dan untuk khusus untuk diluar Jawa melalui Bank Republik Indonesia.

"Kartu Kombo punya beberapa fitur, melalui BRI Zero Coast, atau Himbara (Himpunan Bank Negara), bukan zero post, zero apbn. Kartu yang merangkap kartu ATM, diseluruh wilayah di luar Jawa menggunakan BRI, Mandiri dan BTN juga menggunakan group BRI," kata Khofifah.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengunjungi kantor Tribun Pontianak di Jalan Sui Raya Dalam, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017) sore. Dalam kesempatan tersebut Khofifah menjelaskan tentang kartu combo yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurutnya pula hal tersebut merupakan kerjasama BI dan Menteri BUMN. Ia juga menjelaskan untuk kartu yang penerimanya disabilitas, sekitar 50ribuan penerima seluruh Indonesia untuk anggaran 2017.

"Seandainya ada yang mau memberikan bantuan mentransfer langsung bisa. untuk Lansia penerima kartu berjumlah 150ribuan orang yang diatas 70tahun, penerima bisa mengakses langsung dengan harapan barang kali ada pemda, dan lainnya untuk penguatan bisa mentransfer di rekening masing-masing," katanya.

Menurut Menteri Sosial ke-27 ini masyarakat yang menarik uang melalui agen, zero coast tetapi agen tetap mendapatkan fee atau keuntungan.

"Desember baru di luncurkan, maret baru pencairan, di daerah-daerah yang telah di bagikan, terbagi persentase penerima tunai maupun non tunai dari keagenan masing-masing, untuk sekarang masih pemetaan keagenan 4 bank negara, alhamdulillah d perbatasan sudah ada, artinya sudah menyisir bank himbara buat keagenan dan di integrasikan," tambahnya.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengunjungi kantor Tribun Pontianak di Jalan Sui Raya Dalam, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017) sore. Dalam kesempatan tersebut Khofifah menjelaskan tentang kartu combo yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan ini, Ia juga memperkenalkan E-Warung menurutnya E-warung adalah warung elektronik gotong royong.

Khofifah mengatakan warga miskin bisa membeli empat kebutuhan pokok yang dijual pada layanan warung elektronik atau yang sering disebut dengan istilah e-warung dengan menggunakan Kartu Bisa.