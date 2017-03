Pemprov Kalbar Minta Sinkronisasi Program Perkebunan dan Pertanian

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meminta seluruh Kabupaten dan Kota mensinkronisasikan program pembangunan perkebunan dan pertanian di wilayah Kalimantan Barat.

“Sinkronisasi programnya melalui kegiatan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sehingga kita bersama-sama mencapai target komoditas nasional,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Kalbar, Florentinus Anum saat ditemui di Sintang, Rabu (15/3/217).

Pembangunan perkebunan dan pertanian di Kalbar masih berkisar 50 persen dari target komoditas nasional. Tantangan ke depan, bagaimana meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas unggulan Kalbar dari capaian target komoditas nasional saat ini.

“Seperti karet, target produktifitas komoditas nasional harus 2 Ton per hektare. Kalbar baru mampu 700 kilogram per hektare atau 35 persen. Lalu sawit yang produktifitasnya harus 4 Ton per hektare, tapi Kalbar hanya mampu 2 Ton per hektare atau 50 persen dari target komoditas nasional," terangnya.

Sesuai target rencana pembangunan, Kalbar masih pegang lima komoditas prioritas unggulan. Lima komoditas ini terus diupayakan pengembangannya di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Lima komoditas prioritas itu yakni karet, kelapa, sawit, kakao dan lada. Komiditas lain tetap akan dikembangkan sesuai kondisi dan potensi daerah Kabupaten dan Kota,” jelasnya.

Untuk mencapai target produktifitas komoditas nasional, Anum meminta semua stakeholder bidang pembangunan perkebunan dan pertanian mengubah cara berpikir dari kegiatan ekspansi menjadi intensifikasi. "Para petani juga punya peran besar untuk capai target,” katanya.

Anum mewajibkan petani swadaya dan mandiri tingkatkan kualitas kelembagaannya. Dirinya tidak ingin melihat para petani berjalan sendiri-sendiri. Pembentukan kelompok tani sangat penting agar pemerintah bisa beri arahan dan pembinaan.

“Pembangunan perkebunan berbasis lahan tidaklah semata-mata meningkatkan produktifitas. Tapi juga menjaga kekompakan antar petani serta membuahkan hasil optimal bagi kegiatan pertanian dan perkebunan,” tukasnya.