Keseruan Coffternoon Menghibur Sahabat Marina di BSI Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Beginilah keseruan Coffternoon saat menghibur mahasiswa dan mahasiswi Bina Sarana Informatika.

Acara ini merupakan kegiatan dari Marina 123 Glow Roadshow 2017 yang digelar di aula BSI jalan Abdurrahman Saleh Pontianak, Kamis (16/3/2017).

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Marina, Bina Sarana Informatika, dan Fin Production pimpinan Findargo Ian Arzandi.

Coffternoon menyanyikan lagu All of Me milik John Legend.

Peserta yang hadir turut menyanyi bersama Wing teman-temannya.