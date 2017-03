Begini Cara Menciptakan Personal Branding di Usaha Anda

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Louise Wulandari menjadi pembicara dalam talkshow personal branding yang digelar pada acara 123 Glow Roadshow 2017 di Aula BSI Jalan Abdurrahman Saleh, Kamis (16/3/2017).

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Marina, Bina Sarana Informatika, dan Fin Production pimpinan Findargo Ian Arzandi.

Louise yang merupakan owner Delicia Cake ini bercerita soal bagaimana menciptakan personal branding atas usaha yang dijalankan.

"You are what your brand, lakukan sesuatu yang dimaukan. Personal branding itu sama dengan self positioning, individual branding, dan pencitraan diri. pencitraan itu upaya melakukan branding. kepengen dilihat sebagai apa," jelasnya.

Sebelum memulai usaha dia mendorong mahasiswa untuk berpikir bagaimana caranya bangun personal branding, berpikirlah nama sebagai brand. Misalnya untuk bisnis fashion, image harus dimanage.

"Misalnya kamu memulai bisnis sepatu, kamu harus tahu banyak dan ekspert di dunia itu. Tampilan luar kamu harus meyakinkan," terangnya.

Ia menuturkan untuk pencitraan diri yang harus dilakuka pertama tidak semua publisitas yang baik itu bagus,

kedua tentukan ingin dipikirkan sebagai apa, ketiga jadi yang terbaik, keempat pasarkan dirimu, dan kemudian unik.

"Misalnya wakili yang di jual, kamu harus ngerti ini itunya. Pas ditanya soal sepatu tapi dia gak tahu itu zonk," katanya.