Wapres Amerika Akan Kunjungi Indonesia, Ini Harapan Anggota DPR RI

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence ke Indonesia menjadi momen penting bagi hubungan Indonesia dan AS di era Pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut dia, setelah terpilihnya Trump muncul banyak pertanyaan spekulatif di Tanah Air mengenai sikap politik luar negeri AS terhadap Indonesia.

Kunjungan Pence ini menjadi kesempatan bagi Indonesia melalui pertemuan Presiden Jokowi dengan Mike Pence untuk mendengarkan secara langsung dari orang kedua di negara super power AS tersebut mengenai komitmennya terhadap Indonesia dan Asia Tenggara.

Dia mengatakan, Pemerintah perlu menjelaskan tentang komitmen memberantas terorisme, kejahatan trans nasional, dan posisi Indonesia Asia Tenggara terutama isu penting seperti Laut China Selatan.

Selain itu Pemerintah juga perlu menjelaskan tentang kebijakan Indonesia tentang poros maritim dunia, Freeport dan masalah pentingnya Keutuhan NKRi sebagai jaminan stabilitas kawasan.

"Kejelasan posisi Indonesia dalam isu baik internasional kawasan maupun isu-isu domestik yang mempunyai implikasi hubungan bilateral Indonesia-AS akan membuka ruang dialog dan kerjasama bilateral yang lebih produktif dengan AS dalam bidang politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan," ujar Andreas Pareira, Rabu (15/32017).

Dia menambahkan, kunjungan Wapres AS ini juga menunjukan bahwa Indonesia penting di mata pemerintahan Donald Trump.

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan agenda kunjungan Mike Pence merupakan salah satu hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Duta Besar AS Joseph R. Donovan.

"Rencana kunjungan Wapres AS, kita bincangkan bukan waktunya, tapi substansi," ujar Wiranto di Kantor Kementerian Bidang Poltikik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Substansi yang ia maksud adalah hal-hal yang akan dibahas antara Mike Pence ketika bertemu Presiden RI. Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Indonesia nanti. Namun Wiranto tidak menyebutkan hal apa saja yang disarankan untuk dibahas keuda tokoh tersebut.

"Aapa yang kira-kira dijadikan acuan untuk dibicarakan dengan Presiden Jokowi, itu sudah kita bicarakan tadi, hal-hal yang menyangkut masalah strategis, yang bisa dibincangkan," ujar Wiranto.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Menkopolhukam tidak menjelaskan kapan tepatnya Mike Pence akan berkunjung ke Indonesia, yang salah satu agendanya adalah menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mike Pence adalah Wakil Presiden AS, yang menjabat sejak 20 Januari lalu. Jika kunjungan tersebut terealisasi, maka kunjungan tersebut adalah kunjungan pejabat AS pertama setara kepala negara, setelah Presiden AS. Donald Trump dilantik pada 20 Januari lalu.