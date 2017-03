Begini Keseruan AIESEC Untan Saat Local Conference YOU CAN 1.0

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Begini keseruan teman-teman kita dari AIESEC UNTAN saat pelaksanan Local Conference yang digelar 3-5 Maret 2017 lalu.

AIESEC itu organisasi kepimpinan/leadership dan sudah ada di 133 negara dimana anggota-anggota AIESEC itu sendiri adalah pemuda.

Sedangkan Local Conference adalah conference yang dilakukan AIESEC khusus untuk internal. Local Conference di Untan dinamakan YOU CAN 1.0 yaitu Youth Local Conference.

Di YOU CAN 1.0 kita dikasih materi – materi tentang leadership skill, gimana caranya berkerja sama dalam tim, apa yang harus kita lakuin sebagai pemuda, dan pengetahuan tentang AIESEC itu sendiri.

Namun, di YOU CAN 1.0 ini selain materi yang disampaikan benar-benar bermanfaat kita juga punya waktu buat have fun.