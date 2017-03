AIESEC Gelar Local Conference

Citizen Reporter

Bella Pratiwi, Finance Governance and Legality Manager of Aiesec in Untan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Pada tanggal 3-5 maret AIESEC in UNTAN untuk pertama kalinya mengadakan Local Conference.

Nah, Local Conference itu apa sih? tapi sebelum tau lebih lanjut tentang Local Conference, kalian tau ngga tentang AIESEC?

AIESEC itu apa ya ? Jadi AIESEC itu organisasi kepimpinan/leadership dan sudah ada di 133 negara dimana anggota-anggota AIESEC itu sendiri adalah pemuda atau bahasa kerennya sih youth generation.

Program utama AIESEC adalah leadership through exchange atau biasanya disebut Global Volunteer.

Jadi AIESEC memfasilitasi pemuda untuk exchange ke luar negeri dan dapetin leadership skill nya plus pemahaman lintas budaya.

Kebayang ga sih kerennya ?

Banyak banget loh orang yg bela-belain ikut seminar leadership buat ningkatin kemampuannya atau nambah wawasan tapi lewat AIESEC kamu dapetin semuanya, jalan – jalan iya tapi leadership skill nya di jamin pasti dapet banget.

Nah, balik lagi ke Local Conference ya. Jadi, Local Conference adalah conference yang dilakukan AIESEC khusus untuk internal yang berarti untuk anggota AIESEC nya sendiri.