Jadi Ketua KI Terpilih, Ini Rencana Rospita Vici Paulyn ke Depan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi Informasi (KI) Kalbar terpilih Rospita Vici Paulyn menuturkan akan ada beberapa kegiatan dan program yang akan dilaksanakanya untuk memimpin KI kedepan.

"Untuk program kita akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pasal 9 UU Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11,12,13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010," katanya, Selasa (14/03/2017).

Ia juga menjelaskan ada beberapa program KI Kalbar yang dipimpinnya kedepan, diantaranya ialah menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak, road show atau kunjungan kerja ke kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan kondisi, melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bekerjasama dengan PPID Utama, melaksanakan kegiatan assessment atau pemeringakatan Badan Publik dan ekspose hasil pemeringkatan bersamaan dengan Right To Know Day (hari hak untuk tahu) pada tanggal 28 September 2017 kelak.

Menurut Vici, sapaan akrab Ketua KI Kalbar terpilih ini, dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi juga memiliki beberapa wewenang.

"Wewenang KI ialah memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi," pungkasnya.