Dinas ESDM Kalbar Akui Masih Ada Permasalahan Pengelolaan Pertambangan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasi Perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, Leo Chandra Sihite saat menjadi narasumber di diskusi dan media briefing ICW menuturkan masih ada permasalahan pengelolaan pertambangan di Kalbar, namun menurutnya pula pihak Dinas ESDM Kalbar sudah melakukan beberapa upaya agar memaksimalkan pertambangan di Kalbar.

Saat memberikan materi, Leo memaparkan batas wilayah Kalimantan Barat, menurutnya batas wilayah administrasi dari utara berbatasan dengan laut Natuna, selatan laut Jawa dan Provinsi Kalteng, bagian barat Selat Karimata dan Laut Natuna dan untuk timur berbatasan dengan Provinsi Kalteng dan Kaltim, luas Wilayah Kalbar sekitar 146.807km, dengan jumlah penduduk sekitar 5.281.941 orang.

"Pengelolaan pertambangan minerba atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) per-30 November 2016 di 14 Kabupaten/kota di Kalbar yang eksplorasi 334, operasi produksi (OP) 305, OP khusus 6, dengan jumlah keseluruhan 646, lalu untuk status IUP yang Clear dan Clean (CnC) 270, non Clear and Clean (Non CnC) 280, izin baru setelah UU23 tahun 2014 (batuan dan non logam) 90 dan untuk jumlah IUP yang dicabut oleh gubernur Kalbar sampai dengan 31 mei 2016 berjumlah 146 IUP," jelasnya, Selasa (14/3/2017).

Menurutnya pula, rekapitulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan Kalbar tiga tahun terakhir dari 2014-2016 berjumlah Rp. 616.165.018.150 dan realisasi penerimaan DBH tiga tahun terakhir pula sekitar Rp. 98.586.402.904.

"Permasalahan pengelolaan ESDM Kalbar adalah belum semua IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sudah masuk dalam database Dirjen Minerba KESDM, sehingga terdapat beberapa IUP yang belum masuk kategori “Clean and Clear” (CnC)," jelasnya.

Ditambahkannya, banyak pemegang IUP yang tidak aktif / melaksanakan kegiatannya serta memenuhi kewajibannya antara lain Menyampaikan Laporan Triwulan, Produksi , RKAB, Kewajiban Pembayaran PNBP, Membayar Jaminan Reklamasi / Pasca tambang, Melakukan Tata Batas WIUP, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sering terhambat / belum bisa terpenuhi akibat tuntutan dan keinginan masyarakat yang sering berubah-ubah.

Dikarenakan RTRW Provinsi , Kabupaten dan Kota banyak yang belum selesai di PERDA kan, maka masih terdapat wilayah izin usaha pertambangan yang dalam pemanfaatan potensi tambangnya terjadi tumpang tindih lahan dengan sektor usahalainnya.

Kurang atau lemahnya pembinaan serta pengawasan terhadap usaha sektor pertambangan mineral dan batubara disebabkan dengan terbatasnya Inspektur Tambang (SDM) di daerah.

Adanya kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang diikuti oleh larangan Ekspor “rawMaterial” , ternyata didaerah belum siap dihadapi oleh pemegang IUP dan akibatnya perusahaan banyak yang menghentikan kegiatan operasi produksinya.

Dimana hal ini menimbulkan masalah sosial tersendiri terhadap pekerja & masyarakat sekitar tambang

Namun menurut Leo, Dinas ESDM dan Pemprov Kalbar sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan hasil tambang Kalbar.