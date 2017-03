Baseus Mini U Disk, Si Mungil Pengaman Data yang Cocok Untuk Smartphone Apple

Karyawan booth Apple and Accessories Ayani Megamal Pontianak, Nirmala (25), berpose pamerkan unit Baseus Mini U Disk, Selasa (14/3/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gadget keluaran brand Apple memang lekat dengan kesan eksklusivitas. Termasuk pula di antaranya terkait dengan sistem operasi yang dipasangkan dalam perangkat gadget asal negeri Paman Sam, Amerika Serikat itu.

"Os (operating system-sistem operasi) Apple itu bersifat tertutup. Jadi gak akan ketemu dengan yang namanya file manager di smartphone keluaran Apple," ujar Karyawan booth Apple and Accessories Ayani Megamal Pontianak, Nirmala (25), Selasa (14/03/2017).

Hal ini, katanya, sangat berbeda dengan perangkat gadget yang diproduksi berbasis pada Android. Android, katanya, lebih bersifat terbuka, sehingga memungkinkan dilakukannya migrasi data yang ada di penyimpanan perangkat dengan sangat mudah.

"Kalau Android, kita kenal dengan perangkat flashdisk OTG (On The Go). Gadget yang ada fasilitas OTG-nya ini, bisa baca flashdrive eksternal, dan pindahkan data dengan mudah," katanya melanjutkan.

Hal berbeda, katanya, terjadi pada gadget Apple. Tidak semua perangkat eksternal yang bisa membaca semua data yang ada dalam penyimpanan internal gadget Apple tersebut.

Namun, katanya, ada beberapa perangkat yang saat ini bisa menjalankan fungsi yang sama seperti OTG pada Android. "Khusus untuk Apple, ada flashdrive mini keluaran Baseus yang bisa jalankan fungsi yang sama seperti OTG ini. Namanya Mini U Diam," ungkapnya.

Ia menjabarkan, Baseus Mini U Disk, dirancang dengan bentuk body yang kecil. Sehingga memudahkan mobilitas serta tidak memerlukan space besar untuk membawanya.

Selain itu, tak kalah penting adalah fungsi utamanya sebagai drive penyimpanan data eksternal. Sehingga, konsumen bisa memindahkan data penting yang ada di smartphone ke perangkat flashdrive mini ini.

"Jadi konsumen bisa menyimpan data penting yang ada di smartphone Apple miliknya di tempat yang lebih aman ini. Selain itu, kapasitasnya penyimpanannya yang lebih besar, mungkinkan pengguna menyimpan lebih banyak data di dalamnya ketimbang di smartphone sendiri," timpalnya.

Baseus Mini U Disk ini, katanya, bisa jadi pilihan tepat bagi mereka yang membutuhkan ruang penyimpanan lebih. "Kalau terjadi masalah sama handphone, datanya tidak hilang. Tersimpan baik di Mini U Disk," katanya melanjutkan.

Ia memastikan, flashdrive satu ini, kompetible untuk semua jenis gadget keluaran Apple. Baik untuk iPod, iPhone hingga iPad.

Perangkat flashdrive ini, katanya, dihadirkan dalam tiga pilihan kapasitas. Yakni mulai dari 32 Gigabyte (Gb), 64 Gb, hingga 128 Gb.

Baseus Mini U Disk berkapasitas 32 Gb, katanya, diabanderol seharga Rp 1,2 jutaan per unitnya. Sedangkan ukuran 64 Gb, dibanderol seharga Rp 1,4 jutaan per unitnya. "Kalau kapasitas 128 Gb, saat ini stoknya sedang kosong," pungkasnya.