Dukung Startup, Haryadi Beri Izin dan Tempat Gratis 6 Bulan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mendukung penuh Gerakan 1000 Startup di Kota Pontianak. Dukungan yang diberikan selain memberikan izin gratis, selain itu juga berupa fasilitas tempat usaha di beberapa pasar tradisional di Kota Pontianak.

"Kami mendukung Gerakan 1000 Startup, bukti dukungannya kami akan membantu 1000 izin UMKM gratis. Selain itu kami akan memberikan beberpaa tempat di pasar tradisional di Lantai 2 untuk startup beraktivitas berjualan selama 6 bulan gratis," ujar Haryadi kepada tribun pada Senin (13/3/2017).

Startup banyak bermain di IT, tetapi diluar itu diakui Haryadi banyak pelaku UMKM lainnya. Kota Pontianak kata Haryadi sangat potensial sudah masuk dalam 10 kota kreatif di Indonesia. Penetapan tersebut kata Haryadi juga dibarengi dengan penghargaan yang sehingga memacu Kota Pontianak lebih kreatif.

"Penetapan karena benar-benar melakukan inovasi, teknologi berbasis IT. Jadi mereka sudah menerapkan IT, inovasi dan menggunakan IT. Arahnya kita memang sudah ke sana (IT). Pelaku UMKM sekarang juga sudah menggunakan internet atau terjun ke ecommerce melalui aplikasi Shope, Tokopedia dan bukalapak contohnya," ujar Haryadi.

Saat ini pelaku UMKM Kota Pontianak, kata Haryadi sudah go online. Sesuai dengan tagline UMKM go online pihaknya terus memberikan dukungan. "Kita dukung bagaimana bisa bersaing ditingkat nasional, dibantu dengan standarisasi agar mereka bisa bersaing, terkait dana APBD juga dianggarkan dana sosialisasi, pemasaran untuk ikut pameran," ujarnya.