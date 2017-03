Berapa Bayaran Aktris Korea? Baca deh Nomor 7, Kamu Pasti Terkejut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea merupakan satu di antara tontonan favorit pemirsa hampir di seluruh dunia.

Tak dapat dipungkiri, kesuksesan drama Korea tak hanya karena jalan cerita yang menarik tapi juga tokoh yang ikut berperan di dalamnya.

Situs media online Korea Selatan, Koreaboo, mengumumkan deretan aktris yang memiliki bayaran tertinggi.

Siapa saja?

1. Moon Chae Won

Moon Chae Won (Koreaboo.com)

Chae Won membintangi beberapa drama seperti The Innocent Man, The Princess’ Man, Good Doctor, dan Painter of the Wind.

Ia juga memainkan peran Yoo Seung Mi dalam drama satu di antara drama top pada tahun 2009, Briliant Legacy.