Ratusan Kicau Mania Ikut Kontes Burung Berkicau di Sintang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Ratusan kicau mania atau komunitas pencinta burung berkicau mengikuti kontes burung berkicau di arena tanding kicau burung, Kompleks Stadion Baning Sintang, Minggu (12/3/2017). Penggantungan satu sangkar burung oleh Bupati Sintang menandai kontes resmi bergulir.

Ketua Panitia Sintang Bird Club (SBC) Romantio menerangkan antusias para kontestan begitu besar. Ini dibuktikan dari jumlah dan asal peserta pendaftaran. Tidak hanya kontestan dari Kabupaten Sintang saja, melainkan Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, Sanggau, Melawi dan Kapuas Hulu.

Romantio menambahkan ada 10 jenis perlombaan terbagi 19 kelas burung pada kontes ini. Adapun jenis dan kelas diantaranya Murai Borneo A, Kacer A, Cucak Hijau A, Kapas Tembak, Love Bird A, Kenari, Murai Open B, Kacer B, Cucak Hijau B, Pleci, Serindit C, Love Bird B, Murai Open C, Kacer C, Cucak Hijau C, Campuran Bebas, Serindit D, Murai Open D dan Kacer D.

“Total hadiah kontes burung berkicau sebesar Rp 75 juta plus trophi. Kontes ini akan terus digelar sebab mempunyai dampak positif bagi pegiat kicau burung. Selain silaturahmi antar hobbies (penggemar;red), juga menumbuhkan semangat melestarikan spesies burung melalui penangkaran,” terangnya.

Selain membuka kontes burung berkicau, Bupati Sintang Jarot Winarno didampingi Wakapolres Sintang, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kadisporaparekraf) Kabupaten Sintang Hendrika, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Sintang Lindra Azmar dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sintang M Ade Iswadi juga meresmikan tempat pelaksanaan kontes kicau burung.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan ketersediaan arena pertandingan kicau burung membuat jumlah ruang terbuka publik terus bertambah di pusat Kabupaten Sintang. Kota Sintang sebagai kota berkembang, menurutnya perlu adanya tempat berkumpul. Jarot bersyukur sarana dan prasarana pertandingan sudah mulai berkembang saat ini.

“Saya berharap arena ini tidak hanya menjadi tempat kontes saja. Jadikan juga sebagai tempat bertukar pikiran agar para kicau mania bisa tertata dengan agenda teratur. Sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat,” ucapnya.

Bupati meminta Sintang Bird Club (SBC) memberi nama pada arena kontes burung itu. Seperti, gedung olahraga bernama Apang Semangai, gedung bulutangkis bernama Ahmad Yani, termasuk gedung olahraga lainnya. Jarot berpesan para kontestan junjung tinggi sportifitas saat bertanding.

"Mari sportif berkompetisi. Kalau kalah atau menang itu biasa lah. Tetap berusaha dan berjuang untuk para kicau mania,” tukasnya.