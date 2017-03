Baru di Pontianak, Ini Aneka Varian Yamaha Aerox 155 Beserta Harganya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Yamaha Aerox 155, jadi Line up terbaru di jajaran produk sepeda motor Yamaha. Mengusung sejumlah teknologi canggih, sepeda motor satu inipun siap bersaing di pasar sepeda motor matic tanah air.

"Aerox 154 baru masuk (di Kalbar) dalam bulan ini," ujar Audit Marketing Aneka Makmur Sejahtera (AMS- main dealer Yamaha di Kalbar), Supriadi (31), di booth Yamaha, lantai dasar Ayani Megamal Pontianak, Jumat (10/03/2017).

Dirinya mengatakan, sepeda motor matic anyar dari pabrikan berlambang garputala itu, dihadirkan dalam beberapa varian. Baik dalam tipe standar, Racing, hingga tipe Antilock Breaking System (ABS).

Aerox 155 ABS, menurutnya, dihadirkan dalam dua pilihan warna. Keduanya yakni Matte Blue dan White (putih).

Sedangkan untuk tipe standar, tersedia dalam pilihan warna merah, kuning, dan hitam. "Kalau tipe R (tipe Racing), berkelir warna biru kombinasi putih. Persis seperti warna motor Yamaha di (ajang balap) MotoGP," timpalnya.

Harga yang dibanderol untuk masing-masing tipe juga relatif beragam. Tipe standar, dibanderol sekitar Rp 23.500.000,- .

Adapun tipe R (racing), ditawarkan seharga Rp 25.400.000,- per unitnya. Sedangkan untuk tipwr ABS, sekitar Rp 27.500.000,- per unitnya. "Ini sudah harga OTR (on the road) di Pontianak," pungkasnya.