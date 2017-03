Anniversary Ke-14, Hotel Santika Komitmen Majukan Pariwisata

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - General Manager Hotel Santika Pontianak, Adhiat Nugraha mengatakan dalam perjalanan usahanya di bidang jasa serta komitmennya dalam memajukan pariwisata Kalimantan Barat khususnya Pontianak, diusia yang beranjak dewasa ini Hotel Santika Pontianak yang merupakan Hotel ke – 11 dari Group Santika Indonesia Hotels & Resorts ini, tetap menunjukkan konsistensinya dalam memberikan mutu pelayanan serta produk yang baik ditengah kompetisi yang semakin ketat.

"Dengan tetap menjunjung nilai-nilai Santika, tema ulang tahun santika kali ini yakni 14 all (One For All) dengan tagline bersyukur dalam kebersamaan, tidak lain karena sebagai manusia yang dilahirkan dengan jiwa sosial, kehadiran bisnis usaha jasa ini bisa memberikan manfaat serta nilai lebih bagi sesama manusia, kehidupan serta lingkungan sekitar," katanya.

Manfaat serta nilai tinggi kedepada sesama tertuang dalam program tahunan CSR (Corporate Social Responsibility). Kegiatan diawali pada hari sebelumnya yaitu Jumat (10/3/2017) dengan Bersih lingkungan bersama-sama petugas kebersihan, seluruh manajemen dan karyawan turun membersihkan jalan-jalan serta lingkungan sekitar hotel yang dimulai dari pagi hari sebelum aktivitas dimulai.

Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Panti Asuhan Tanggul Laut SuiRengas Kubu Raya. Serah terima sumbangan disampaikan secara simbolis dari General Manager Hotel Santika Pontianak, Adhiat Nugraha kepada Pengurus panti.

"Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan memiliki dengan keterbatasan yang ada, dan tentunya bantuan yang diberikan dapat membantu anak - anak panti asuhan yang sedang menuntut ilmu," jelasnya.

Ia berharap pencapaian yang sudah diraih saat ini semakin menumbuhkan semangat untuk terus bekerja, berkarya dalam irama kreatif dan innovativ sebagaimana tema HUT 14all (one for all) atau satu untuk semua. Senantiasa bersyukur serta selalu menjaga kekompakan dalam setiap kebersamaan untuk meraih hati pelanggan dengan terus meningkatkan “ hospitality from the heart"

Tak lupa ia berima kasih kepada semua pendukung acara, Hotel Aston Pontianak, Hotel Mercure, Hotel Orchadz A. Yani dan Orchadz Gajahmada, Hotel Golden Tulip, Hotel Harris, Hotel Transera, Hotel Maestro Kota Baru serta Gardenia Resort and Spa , tak ketinggalan juga terima kasih untuk Restaurant Bebek Pak Ndut, dan Surya Cafe.



"Selamat Ulang Tahun Hotel Santika Pontianak ke 14 , terus maju dan berkembang untuk tetap menjadi Hotel Bintang 3 Pilihan Utama dan Terbaik di Kota Pontianak serta memberikan kontribusi bagi kota Pontianak dengan memberikan pelayanan dan produk yang terbaik," tukasnya.