Pilihan Dress Agar Tampil Menawan Saat Kondangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sudah memasuki musim kondangan nih, sudah siapkan dress agar tampil menawan diacara pernikahan teman maupun saudara?

Dress panjang boleh juga jadi pilihan kamu untuk tampil rapi nan menarik. Dress panjang tak melulu untuk yang menggunakan hijab saja, untuk kamu yang tak mengenakan hijab juga tak kalah kece kok.

Pilih model yang sesuai dengan bentuk tubuh kamu, kalau kamu tinggi kenakan model yang lurus yang menunjukkan betapa jenjangnya kamu. Tambahkan aksen-aksen bunga pada baju untuk memberikan efek berisi.

Untuk kamu yang kurus, boleh juga mengenakan model yang agak menggelembung ataupun batwing di bagian atas sehingga meski kurus akan terlihat lebih padat.

Mengenai warna sebenarnya apapun bisa kamu kenakan apakah itu kalem maupun cerah.

Nah kebalikannya untuk kamu yang berbodi agak besar, kenakan pakaian yang tak begitu ketat tapi juga tak begitu besar. Paskan dengan ukuran badan, dan kenakan dress yang berbentuk payung mengembang tak lupa kenakan pula heels supaya kamu tampak lebih tinggi.

Untuk warna, cobalah bereksperimen dengan warna-warna terang karena meski tubuh berisi tapi kamu tak harus melulu menggunakan warna gelap kan girls. Agar tampil lebih menawan, kenakan warna elegan seperti maroon, orange, dan juga gold.

