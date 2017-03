Pelajar Sambas Beri Hamsah Beras Lewat Program One Day One Kilogram Of Rice

Citizen Repoter

Imbran Eksistensi, Ketua Umum IMTEK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - BERSEDEKAH di kala susah itu jauh lebih sulit dilakukan dibanding dengan bersedekah di saat kita kaya.

Sebab, bagaimana mau memberi untuk orang lain jika kita saja hidupnya pas-pasan? Mungkin hal itu yang banyak dipikirkan oleh kebanyakan orang.

Namun, hal itu berbeda dengan pemuda yang sebagian para pelajar di Sungai baru ini. Meski, mereka dalam kekurangan tapi tak mengurangi niat mereka ini lupa untuk membantu sesama.

Mereka rela menyisihkan sebagian uang jajan untuk beramal.

Alhamdulillah Program "One Day One Kilogram Of Rice" Peduli Sesama..!! yang dilaksanakan ini tepatnya hari jumat tanggal 10 maret 2017 bisa berjalan dengan lancar, dimana kegiatan ini dilaksanakan disalah satu rumah warga Ibu Hamsah yang berada di Dusun Pinang Merah, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Ibu Hamsah merupakan salah satu warga yang kurang mampu dan memiliki salah satu anak yang sedang cacat di rumah yang sangat sederhana.

Beras yang diberikan ini merupakan sumbangan dari kawan - kawan dengan cara mengumpulkan uang seikhlasnya yang semata - mata untuk berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan.

Menurut Bayu sebagai penggagas program ini dan juga merupakan salah satu Guru SMA Negeri 3 Teluk Keramat mengatakan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan ini dikarenakan sebuah pengalaman yang dia dapat.

Pengalaman tersebut seperti ada seseorang warga yang mau meminjam beras kepada tetangganya dan kalau sudah ada uang nanti beras tersebut baru diganti, katanya dan dari situ hati saya bergerak untuk melaksanakan program ini.

Setelah uang sudah terkumpul akan dibelikan beras kepada orangtua siswa yang bekerja sebagai petani, kenapa beli beras kepada orangtua siswa karena untuk bisa sama - sama membantu dan yang pastinya memanfaatkan produk lokal, Pungkas Bayu.

Terimakasih kepada kawan - kawan semua atas partisipasinya dalam kegiatan ini.

Semoga apa yang kawan - kawan berikan dan lakukan ini bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bahagia itu bukan ketika kita puas mendapatkan sesuatu tapi ketika kita bisa membagi sedikit apa yang kita dapatkan.

Mungkin ini hanya program yang sangat sederhana tapi ini merupakan kepedulian kami terhadap sesama khususnya bagi keluarga yang kurang mampu, kata Abizart Djafar salah satu anggota dalam program tersebut.