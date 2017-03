Penumpang Bercanda Pesawat Akan Meledak, Lion Air Batalkan Penerbangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Tindakan warga negara berkebangsaan Arab ini sepertinya tidak patut ditiru.

Lantaran candaannya, pesawat Lion Air dengan rute Ngurah RaiBali - Jakarta batal terbang. Betapa tidak, sesaat setelah pesawat take off, salah seorang penumpang berkebangsaan Arab mengucapkan candaan "pesawat akan meledak setelah take off".

Diberitakan Kompas.com, mendengar candaan ini, penumpang lainnya berkebangsaan Filipina langsung melaporkan ke kru pesawat. Tidak mau ambil resiko, pilot kemudian memutuskan membatalkan penerbangan.

"Ada penumpang yang bercanda mengatakan pesawat akan meledak," kata perwakilan humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, Rabu (8/3/2017).

Sesuai prosedur, pesawat dan penumpang diperiksa, dibantu oleh Tim Gegana dan Aviation Security.

Dijelaskannya, pesawat Lion JT 105 tersebut melakukan persiapan take off pukul 17.19 Wita. Kemudian pada pukul 18.57 Wita, pilot melakukan return to apron (RTA) atau kembali ke apron.

Tepat pukul 19.00 Wita, pesawat parkir di Apron. Namun, sampai berita ini diturunkan, pihak Bandara Ngurah Rai belum bisa mengonfirmasi identitas warga negara Arab tersebut.

"Soal lainnya bisa dikonfirmasi langsung ke Polda Bali karena tadi langsung dibawa," ucap Arie.