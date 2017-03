Candaan "Pesawat Akan Meledak" Bikin 11 Penerbangan Ditunda di Bandara Ngurah Rai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Selain menyebabkan Lion Air JT 105 batal terbang, candaan salah seorang penumpang bahwa "pesawat akan meledak setelah take off" berdampak pula pada sejumlah penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Sekitar 11 penerbangan mengalami penundaan akibat candaan penumpang berkewarganegaraan Arab itu.

"Ada 11 penerbangan delay, 7 internasional dan 4 lokal," kata perwakilan Humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, Rabu (8/3/2017).

Selain penundaan penerbangan, otoritas bandara harus mengosongkan landasan pacu bandara selama 1 jam. Bandara kembali beroperasi normal pada pukul 19.42 Wita.

Sebelumnya, pesawat Lion JT 105 melakukan persiapan take off pukul 17.19 Wita. Namun ada penumpang bercanda bahwa "pesawat akan meledak setelah take off". Candaan tersebut didengar seorang penumpang asal Filipina dan dia melapor ke kru pesawat.

Akhirnya, pilot melakukan RTA (return to apron) atau kembali ke apron pada pukul 18.57 Wita. Tepat pukul 19.00 Wita, pesawat parkir di Apron.

"Ada penumpang yang bercanda mengatakan pesawat akan meledak," kata Arie, Rabu (8/3/2017).

Sesuai prosedur, pesawat dan penumpang diperiksa dengan dibantu oleh Tim Gegana dan aviation security.