Aktivitas Olahraga di Stadion Sultan Syarif Abdurahman Sore Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Beginilah suasana aktivitas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat maupun atlet di dalam Stadion Sultan Syarif Abdurahman sore ini, Rabu (8/3/2017), pukul 16.31 WIB.

Tampak saat ini masyarakat sebagian besar melakukan olahraga lari sore mengelilingi mengelilingi lapangan sepak bola, namun ada juga yang melakukan aktivitas olahraga lainnya seperti push up, shit up, pull up, senam, dan lainnya.

Tampak pula atlet dari cabang olahraga Atletik dan atlet Angkat Besi sedang menjalankan program latihan rutin.