8 Fakta Menarik Jelang Barcelona vs PSG, Nomor 2 Bisa Terulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BARCELONA - Barcelona mengusung misi yang sangat berat untuk menembus perempat final Liga Champions musim ini. Blaugrana wajib menang dengan selisih lima gol saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua 16 besar di Camp Nou, Rabu (8/3/2017).

Barcelona takluk 0-4 dari PSG pada pertemuan pertama di Parc des Princes, Paris, Selasa (14/2/2017) waktu setempat. Keempat gol PSG pada laga itu dicetak Angel Di Maria (18', 55'), Julian Draxler (50'), dan Edinson Cavani (72').

Sementara itu, trio lini depan Barcelona, yakni Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar hanya bisa mencatat tiga tembakan tanpa ada yang mengarah ke gawang lawan.

Jelang pertemuan kedua, Barcelona tidak bisa memainkan Aleix Vidal dan Jeremy Mathieu yang mengalami cedera. Adapun PSG akan tampil tanpa Thiago Motta (cedera), serta Marquinhos dan Adrien Rabiot yang diragukan karena masalah kebugaran.

Berikut ini adalah delapan fakta jelang laga Barcelona melawan Paris Saint-Germain:

Tidak ada klub yang mampu membalikkan keadaan pada fase gugur Liga Champions setelah kalah 0-4 di kandang lawan pada leg pertama. Hal seperti ini pernah terjadi sebanyak lima kali sepanjang sejarah sejak dimulainya era Liga Champions. Barcelona pernah disingkirkan pada fase grup Liga Champions Paris Saint-Germain. Peristiwa itu terjadi pada babak 8 besar edisi 1994-1995. Barcelona selalu melaju ke perempat final pada sembilan edisi terakhir Liga Champions. Mereka terakhir kali disingkirkan Liverpool pada 16 besar Liga Champions musim 2006-2007. Paris Saint-Germain selalu lolos ke perempat final Liga Champions pada empat edisi terakhir, namun selalu tersingkir pada babak tersebut. Paris Saint-Germain tidak pernah menang dari empat lawatan ke Camp Nou pada ajang Liga Champions (dua kali imbang dan dua kali kalah). Meski begitu, Les Parisiens tidak pernah kemasukan lebih dari tiga gol. Tujuh gol dari tujuh pertandingan Liga Champions musim ini menjadi catatan terbaik Edinson Cavani pada turnamen tersebut. Sementara itu, Neymar mencetak lima gol dari lima pertemuan terakhir Barcelona dengan PSG. Pemain asal Brasil ini juga mencatat assist terbanyak pada ajang Liga Champions musim ini dengan koleksi tujuh assist. Skuat asuhan Unai Emery selalu lolos ke babak selanjutnya pada fase gugur kompetisi Eropa pada 12 kesempatan terakhir, semuanya bersama dengan Sevilla.

Sumber: Four Four Two