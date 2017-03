Dalam Proses Seleksi, Polri Kembali akan Gunakan "Local Police"

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Mantan Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Arief Sulistyanto yang sekarang telah menjabat sebagai asisten SDM Kapolri (Kepala SDM Polri) menggantikan Irjen Pol Joodie Roseto yang telah ditugaskan ke BIN ini menuturkan dalam proses seleksi ataupun rekrutmen calon anggota Polri tahun ini akan kembali menggunakan sistem local police atau polisi yang berasal dari daerah masing-masing dan sistem penyebarannya akan perpolres di daerah-daerah seperti tahun lalu.

"Kebetulan untuk keadilan penyebaran ditiap-tiap wilayah nanti seluruh Indonesia akan diberlakukan sama proporsional per wilayah, kalau tahun lalu rangkingnya per polres, ini juga seluruh Indonesia per polres, sehingga tidak semua berasal dari polresta, tapi polres per daerah jadi mereka beradu dengan teman-temannya di polresnya sendiri," katanya.

Menurutnya hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan calon dari wilayah setempat, karena akan menguntungkan, calon anggota Polri yang jika terima akan lebih menguasai sosial geografi wilayahnya.

"Dia (calon anggota Polri) orang setempat, sehingga orang tua dan tempat tinggalnya di situ, kemudian karena dia polisi dari daerah setempat dan telah dikenal dia akan malu untuk melakukan hal tidak baik, inilah keuntungan 'Local Police' seperti ini, sekali lagi saya mohon masyarakat dan rekan media untuk membantu mengawasi jangan sampai ada penyimpangan, jika ada langsung hubungi saya," pungkasnya.