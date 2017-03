Murid SMKN 5 Seru-Seruan di 123 Glow Roadshow

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Marina dan SMK Negeri 5 Pontianak menggelar Marina Beauty Roadshow campaign 123 Glow untuk produk face care make up, Jumat (3/3/2017).

Perwakilan marketing Marina, Elfia Rahmi mengatakan Pontianak merupakan bagian dari 5 kota yang dikunjungi oleh Marina selain Bandung, Jember, Lampung, dan Manado.Kegiatan ini juga sudah digelar selama 5 tahun terakhir tetapi ini merupakan kali pertama Pontianak dikunjungi. Di Pontianak sendiri, roadshow ini menyambangi 4 sekolah dan 3 kampus.

"Campaign 123 glow ini merupakan langkah cantik untuk mendapatkan wajah bersinar. Di mana ada 3 produk di dalamnya yaitu facial foam, face moisturizer dan juga two way cake untuk capai wajah bersinar," terangnya.

Remaja memiliki kulit wajah yang masih natural, untuk itu hadirlah Marina dengan produknya yang bukan face decoratif tetapi lebih ke produk basic anak muda yang natural.

Tujuan kegiatan ini sendiri yaitu membuat remaja peduli terhadap kesehatan kulitnya.

Nah kalau soal acara, beragam acara ditampilkan ni guys. Ada face painting serta beauty class dan juga bintang tamu coffternoon yang menghibur dengan tembang-tembang hitsnya.

Coffternoon yang hadir dan menghibur di awal serta akhir acara sukses membuat teman-teman kita yang hadir semakin bersemangat apalagi dipandu oleh mc Eza Gustian yang membuat suasana menjadi lebih asik.

"Rangkaian acara ada face painter, mereka gambar di wajah teman dan wajah sendiri lalu setelah itu bersihkan dengan produk kita yang sudah dibagikan. Kita datangkan pakarnya untuk menambah ilmu baru jadi bukan hanya tampil cantik dari luar tapi cantik juga di dalam. Banyak juga acara lain seperti fun games dengan hadiah menarik," jelasnya.

Selain campaign langsung, ada pula campaign digitalnya loh. Kamu tinggal foto wajah bersinar kamu upload ke sosmed dan menangkan dua buah iphone 6 untuk dua orang pemenang. Info lebih lengkap kamu bisa lihat di sahabatmarina.com atau fb dan twitter Sahabat Marina.