Make Up Natural Pilihan Siswi SMKN 5

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siapa bilang make up tak dibutuhkan untuk usia remaja. Malah make up dan perawatan wajah bisa melindungi wajah kamu dari hal-hal di luar sana yang bisa membuat kulitmu rusak.

Tapi tetap ya guys penggunaannya jangan berlebihan karena kulit remaja masih halus-halusnya.

Ini kata teman-teman kita dari SMKN 5 Pontianak soal perawatan wajah.

Juwita Donatus (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/LISTYA SEKAR SIWI)

Banyak ya anak muda pake produk yang tidak sesuai usia. Make up itu penting sekali, karena tanpa make up muka jadi lebih kusam. Make up juga buat menarik perhatian cowok.

Noviana Putri (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/LISTYA SEKAR SIWI)

Biasanya saya pakai bedak baby aja, supaya tampak lebih cerah, cantik, bersemi. Tetap yang dipilih harus produk yang ringan.

Syarifah Yasmin (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/LISTYA SEKAR SIWI)

Make up itu lumayan penting ya buat kita-kita. Tapi kalau saya sendiri jarang make up paling pake lipstik aja.