Letua FKUB Minta Masyarakat Jaga Kerukunan Antar Umat Bergama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua FKUB Kubu Raya, Untung Suprapto minta seluruh masyarakat agar menjaga kerukunan antar umat bergama. Sebagai negara yang berpenduduk berbagai ragam agama. Kerukunan merupakan keutamaan yang perlu dilaksanakan.

"Menjaga kerukunan antar umat beragama sangat penting sekali. Kita ini, hidup di sini saling berdampingan, antar semua agama. Kita ini ada 6 agama di Indonesia," ujarnya, Minggu (5/3/2017).

Ia mengungkapkan, pelaksanaan kerukunan dan toleransi beragama dan atar umat bergama juga menganitispasi terjadinya deradikalisasi. Aplikasinya harus dimulai dari diri sendiri.

"Jika kita sudah memiliki pemahaman yang baik, tentu tidak mudah terpengaruh, terhadap adanya pahan radikalisme. Semuanya dapat kita laksanakan, mulai dari diri sendiri," jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa tugas FKUB menerima aspriasi dari semua masyarakat untuk kebaikan keagamaan.

"Makanya selalu kita laksanakan kebaikan. Ceramah dengan adab dan etika tanpa harus memaki-maki. Jika menemukan ada yang dianggap tak sejalan, bisa dilaporkan atau ditanyakan dengan baik-baik," pungkasnya.

