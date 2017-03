Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini, 4-5 Maret

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini.

Sabtu, 4 Maret 2017

Premier League

Manchester United vs Bournemouth, BeIn Sport 1 pukul 19.30 WIB

Leicester City vs Hull City, BeIn Sport 3 pukul 22.00 WIB

West Bromwich Albion vs Crystal Palace, BeIn Sport 1 pukul 22.00 WIB

La Liga

Leganes vs Granada, BeIn Sport 2 pukul 19.00 WIB

Eibar vs Real Madrid, BeIn Sport 2 pukul 2.15 WIB

Serie A

Roma vs Napoli, BeIn Sport 6 pukul 21.00 WIB

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Fox Sports 2 pukul 21.30 WIB

Koln vs Bayern Muenchen, Fox Sports Play pukul 21.30 WIB

Minggu, 5 Maret 2017

Premier League

Liverpool vs Arsenal, BeIn Sport 1 pukul 00.30 WIB

Tottenham Hotspur vs Everton, BeIn Sport 1 pukul 20.30 WIB

Sunderland vs Manchester City, BeIn Sport 1 pukul 23.00 WIB

La Liga

Villarreal vs Espanyol, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Barcelona vs Celta Vigo, BeIn Sport 2 pukul 02.45 WIB

Sporting Gijon vs Deportivo la Coruna, BeIn Sport 2 pukul 18.00 WIB

Atletico Madrid vs Valencia, BeIn Sport 2 pukul 22.15 WIB

Serie A

Sampdoria vs Pescara, BeIn Sport 5 pukul 00.00 WIB

Milan vs Chievo, BeIn Sport 3 pukul 02.45 WIB

Atalanta vs Fiorentina, BeIn Sport 4 pukul 18.30 WIB

Torino vs Palermo, BeIn Sport 5 pukul 21.00 WIB

Crotone vs Sassuolo, BeIn Sport 6 pukul 21.00 WIB

Empoli vs Genoa, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Cagliari vs Inter Milan, BeIn Sport 4 pukul 21.00 WIB

Bundesliga

Borussia Moenchengladbach vs Schalke, Fox Sports Play pukul 00.30 WIB

Eintracht Frankfurt vs Freiburg, Fox Sports 1 pukul 21.30 WIB

Hamburg vs Hertha Berlin, Fox Sports Play pukul 23.30 WIB

Ligue 1

Dijon vs Nice, BeIn Sport 6 pukul 02.00 WIB

Montpellier vs Guingamp, BeIn Sport 8 pukul 02.00 WIB

Bastia vs Saint-Etienne, BeIn Sport 4 pukul 02.00 WIB

Lorient vs Olympique Marseille, BeIn Sport 7 pukul 21.00 WIB