Ikut Pembahasan Try Out SBMPTN Untuk Ketahui Kemampuan Diri

Dua murid SMAN 5 Pontianak, Nabila (kanan) dan Desi (kiri) mengikuti Pembahasan soal try out pasca event pekan lalu digelar di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya No.24A, Sabtu (4/3/2017)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pembahasan try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pasca event pekan lalu digelar di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya nomor 24A, Sabtu (4/3/2017) pukul 15.00 WIB hinggal selesai.

Dua murid SMAN 5 Pontianak, Nabila dan Desi mengatakan datang lebih lebih awal dengan menggunakan mantel mengarungi hujan demi mengikuti pembahasan soal try out pekan lalu.

"Saya tinggal di Siantan Hulu, jadi tuh tadi dijemput dia (Desi) terus pakai mantel juga karena hujan," ujar Nabila.

Nabila mengaku alasannya mengikuti pembahasan soal try out pasca event pekan lalu yakni untuk mengetahui kemampuannya.

"Alasannya ikut pembahasan ini tuh biar kite tahu kemampuan yang kite miliki sampai dimana, jadi nanti ndak susah lagi mau masuk PTN(Perguruan Tinggi Negeri) yang mana," jelas Nabila.

"Kalau saya kepengen masuk Universitas Sebelas Maret ngambil Psikologi. Prediksi soal try out pekan lalu sekitar 75% yang terjawab sisanya ragu. Karena pilihan gandanya banyak yg mendekati misalnya a. 101 b.102 c.103 gitu. Nah maka dari itu ikut pembahasan soal try out hari ini," tambah Nabila.

Begitu juga dengan Desi, menurutnya dengan ikut try out ingin mengetahui kemampuan dirinya sampai dimana.

"Di mana salahnya, biar nanti saat ujian ndak perlu ragu menjawab soalnya," kata Desi.

Gadis yang berdomisili di Siantan Hilir ini sengaja datang untuk mengetahui pembahasan soal try out pekan lalu.

Adapun rencana mereka ke depannya untuk memilih PTN yakni masuk Universitas Tanjungpura, Universitas Erlangga dan Univetsitas Sebelas Maret.

"Kalau saya inginnya masuk Universitas Erlangga ngambil Kesehatan Masyarakat dan Unversitas Tanjungpura ngambil Teknik Sipil," pungkas Desi.