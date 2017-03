Beri Pelayanan Plus, Primagama Bahas Soal Try Out

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pembahasan soal Try Out Pasca Event Tribun Try Out bersama Primagama digelar di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya No. 24A, Sabtu (4/3/2017) berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga selesai.

Kepala Cabang Primagama Tanjung Raya II, Haris mengatakan tujuan pembahasan soal Try Out untuk memberikan layanan plus kepada siswa yang mengikuti Try Out kemarin.

"Layanan plus tersebut yakni melatih mereka (siswa siswi) dalam menjawab soal-soal SBMPTN dengan tepat dan cepat menggunakan metode smart solution. Siswa-siswi yang ikut pembahasan kali ini sekitar 40an orang," ujarnya.

"Untuk yang siswa-siswi yang ikut sekitar 40an orang, tapi yang baru datang baru dua orang," pungkasnya.

Ia juga mengatakan adapun Smart consis yang merupakan layanan unggulan dari Primagama yang dapat mengetahui point yang dihasilkan setelah try out.

"Smart Consis tersebut siswa siswi dapat mengetahui sampai mana kemampuan mereka untuk menjawab soal SBMPTN dari point yang dihasilkan setelah try out. Data point tersebut kita input ke nasional, agar tahu sampai di PTN mana point mereka mencukupi," jelasnya.