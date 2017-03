New Nissan March Facelift Tampil Lebih Manis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sedan Hatcback Nissan, Nissan March mendapatkan polesan (facelift) pada tampilannya di kuartal pembuka 2017 ini. Hadir dengan nama New Nissan March Facelift, kini tampilannya lebih manis.

"Mobil ini (New Nissan March Facelift) diluncurkan pada 13 Februari (2017) lalu di Jakarta. Untuk di Pontianak sendiri kami perkenalkan pada Rabu (22/02/2017) lalu," ujar Operation Manager Nissan Ayani Pontianak, Tji Fong, Jumat (03/03/2017).

Dirinya mengunggapkan, New Nissan March Facelift, membawa beberapa perubahan. Satu di antaranya yakni terdapat penyegaran berupa tambahan fitur lampu depan yang gunakan lampu Daytime Running Light (DRL).

Selain itu, katanya, semua tipe dari seri New Nissan March Facelift ini, sudah dibekali dengan DVD Header unit 7 inch. "Fiturnya, bisa untuk mirroring, android, koneksi iPhone, DVD ,CD, USB, hingga MP3. Dia juga layar sentuh," katanya menjelaskan.

Baca: Kosmetik Asal Korea Ditawar dengan Harga Diskon

Mobil Hatcback yang diusung dengan tagline Fashionably Smart Hatcback ini, tetap mempertahankan dimensinya yang kecil berukuran 4,3 meter. Sehingga memungkinkan untuk bergerak lincah meski pada space sempit.

Karenanya, sangat cocok untuk kondisi jalanan perkotaan yang cenderung penuh sesak dengan berbagai tipe kendaraan. Termasuk pula memudahkan untuk mencari tempat parkir.

Namun, dirinya mengungkapkan, meski dimensi body relatif ramping, namun keluasan kabin tetap dipertahankan. Sehingga berikan kenyamanan lebih kepada penumpang maupun pengemudi.

Selain itu, semua tipe New Nissan March Facelift ini, katanya, juga sudah dilengkapi dengan Electronic Power Stearing (EPS). Sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa perlu kuras tenaga ekstra.

Lebih lanjut, katanya, New Nissan March Facelift dihadirkan dalam lima tipe. Kelimanya yakni New Nissan March Facelift 1.2 MT, New Nissan March Facelift 1.2 AT, New Nissan March Facelift 1.2 AT XS, New Nissan March Facelift 1.5 MT, serta varian tertinggi New Nissan March Facelift 1.5 AT.

Soal harga, katanya, Hatcback mungil satu ini ditawarkan dengan harga kompetitif mulai dari Rp 170 jutaan sampai Rp 190 jutaan saja per unitnya. "Jadi jelas harganya sangat kompetitif," pungkasnya.