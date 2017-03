Belanja Kosmetik Natural ala Negeri Ginseng Etude House Ayani Megamal Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dynamic Korea. Korea Selatan saat ini tengah melaju pesan dalam banyak sektor. Termasuk pula soal style yang cukup digandrungi di banyak belahan dunia.

Etude House, jadi satu dari brand kosmetika asal negeri ginseng ini. Punya banyak keunggulan, brand satu inipun cukup populer di kalangan penggunanya.

"Etude House itu, produknya dibuat dari bahan-bahan alami. Sangat natural," ujar Beauty Advisor (BA) Etude House Ayani Megamal Pontianak, Fanny sabrina (33), Jumat (03/03/2017).

Ada sangat banyak item kosmetik yang bisa dipilih konsumen di tempat ini. Kategori yang tersedia, juga relatif sangat beragam.

Beberapa di antaranya yakni tersedia untuk paket perawatan kulit (skin care). Seperti Etude House Moistfull Collagen, dab Wonder Pore. Selain itu ada pula Honey Cera, AC Clean Up.

Konsumen dapat pula memilih kosmetik khusus untuk perawatan rambut dan badan (Hair and Body) seperti Hot Sytle Bubble dan Petit Bijuo body lotion. Juga tersedia produk lain, Silk Scraf Hologram Hair Mist.

Sedangkan untuk pembersih (kategori Pack and Cleansing), tersedia Etude House Happy Essentials Foam, hingga Every Month Cleansing Creambath. "Untuk perawatan wajah (kategori For Your Face) juga ada CC Cream, BB Cream, dan lain-lainnya," katanya melanjutkan.

Konsumen yang suka memoles area bibir, juga dimanjakan di Etude House. Ada beberapa pilihan lipstik di tempat ini.

"Jadi bisa dibilang cukup lengkap. Bahkan body wash, hingga body lotion juga ada di sini (Etude House Ayani Megamal Pontianak)," timpalnya.

Harga yang ditawarkan juga relatif bervariasi, sehingga berikan konsumen lebih banyak alternatif pilihan. Aneka kosmetik skin care , ditawarkan sekitar Rp 198 ribuan sampai Rp 498 ribuan saja per pieces-nya.

Sedangkan untuk kosmetik khusus Hair and Body, dibanderol sekitar Rp 98 ribuan sampai Rp 198 ribuan. "Kalau Nail Play, mulai Rp 48 ribuan sampai Rp 68 ribuan," katanya melanjutkan.

Konsumen yang gemar dengan Masker juga tak perlu khawatir. Sebab harga yang ditawarkan terbilang terjangkau, hanya antara Rp 18 ribuan sampai Rp 58 ribuan saja per pieces-nya.

"Nah, untuk kategori Pack and Cleansing, harganya mulai dari Rp 88 sampai Rp 198 ribuan. Kalau untuk For Your Face, hanya mulai dari Rp 158 sampai Rp 368 ribuan saja," pungkasnya.