Pria yang Berani Cium Kening Raja Salman Seorang Mualaf Bernama Sheikh Hussain Yee

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Publik Indonesia dihebohkan dengan kedatangan Raja Salman beserta rombongannya, Rabu (1/3/2017).

Raja Salman dan Keluarga Kerajaan Arab dan rombongan sedang melalukan perjalanan ke berbagai negara.

Satu di antaranya negara yang dikunjungi adalah Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, Raja Salman dan rombongan terlebih dahulu singgah di Malaysia.

Dalam kunjungannya ke Malaysia tersebut ada satu foto yang kemudian menjadi viral. Foto yang menjadi viral sejak Selasa (28/2/2017) malam itu ditanggapi beragam oleh netizen.

Foto itu juga diunggah oleh akun Instagram bernama @kingsalman sekitar 17 jam yang lalu. Netizen pun menuliskan berbagai komentar mereka.

Banyak netizen Indonesia yang mengucapkan selamat datang kepada Raja Salman."selamat datang di Indonesia! @kingsalman." "Welcome to Indonesia King Salman."

"Assallamualaikum welcome to indonesia king salman☺alhamdullilah barrakaullah."

"Ahlan wa sahlan to Indonesia King Salman. May Allah bless you. We love you."

"Ahlan wa sahlan king salman, welcome to bogor city.."

Dalam foto tersebut, terlihat seorang pria keturunan Tionghoa tengah mencium kening sang raja dengan takzim.